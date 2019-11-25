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    ОКР рекомендовал ВФЛА провести полную замену всего руководства

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    Олимпийский комитет России провел внеочередное заседание рабочей группы организации с участием временно исполняющего обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко, на котором рассматривался комплекс вопросов, связанных с текущей ситуацией вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики.

    Станислав Поздняков
    Станислав Поздняков

    По итогам заседания было принято решение рекомендовать ВФЛА полностью заменить руководящий состав организации и досрочно освободить от своих обязанностей Президиум.

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    • «К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к "делу Лысенко" привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации.

    Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе Олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения.

    Мы исходили из адекватности принимаемых ВФЛА мер и правдивости предоставляемой информации.

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    • Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего Президиума.

    Это основная рекомендация по итогам сегодняшнего заседания рабочей группы ОКР. Если эта рекомендация не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании Исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России», — цитирует президента ОКР Станислава Позднякова пресс-служба организации.

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    Напомним, ранее Дмитрий Шляхтин был вынужден подать в отставку с поста президента ВФЛА в связи с обвинениями во вмешательстве в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в августе 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за нарушений правил доступности. 0

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