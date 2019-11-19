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    Экс-чемпионка UFC Роузи завершила карьеру

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    Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи подтвердила свое решение о завершении профессиональной карьеры.

    Ронда Роузи
    Ронда Роузи

    Американка планирует родить ребенка от экс-чемпиона UFC в супертяжелом весе Трэвиса Брауна.

    «Я приняла решение о своем будущем, жизни и обо всем. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы привлечь внимание к женской эволюции. В будущем я планирую родить ребенка. Это странно, но я чувствую, что моя работа уже выполнена», — цитирует Роузи The Sun.

    В начале апреля Роузи провела последний бой в WWE. Она уступила чемпионский титул ирландке Бекки Линч.

    На счету Роузи 14 боев в UFC. Она одержала 12 побед, 3 из которых нокаутом. Ронда стала первой чемпионкой организации в женском легком весе. Роузи — первая девушка, которая была введена в Зал славы UFC. 0

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