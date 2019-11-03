Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й

Второе место занял пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Замкнул первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булла».
Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», не пробился в третий сегмент квалификации, он показал 13-й результат. Формально россиянин показал 11-е время, но его круг был аннулирован из-за несоблюдения границ трассы в 19-м повороте.
Формула-1. Гран-при США. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседс») — 1.32,029
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,012
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,067
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,108
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,292
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,519
7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,818
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,146
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,459
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,572 0