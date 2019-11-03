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    Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при США. Лучший круг финский пилот проехал за 1 минуту 32,029 секунды.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    Второе место занял пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Замкнул первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

    Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», не пробился в третий сегмент квалификации, он показал 13-й результат. Формально россиянин показал 11-е время, но его круг был аннулирован из-за несоблюдения границ трассы в 19-м повороте.

    Формула-1. Гран-при США. Квалификация

    1. Валттери Боттас («Мерседс») — 1.32,029
    2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,012
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,067
    4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,108
    5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,292
    6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,519
    7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,818
    8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,146
    9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,459
    10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,572 0

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