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    Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России

    Допинг Вокруг спорта
    Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.

    Юрий Ганус
    Юрий Ганус

    По его мнению, данные о пробах подменялись, чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые на данный момент являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

    «В данном случае необходимо понимать, какой властью необходимо обладать, чтобы получить доступ к базе.

    Россия — страна высокого спортивного уровня, но люди, которые отвечали за урегулирование ситуации, на протяжении многих лет выбирали неправильный путь, неправильный подход», — заявил Ганус в интервью New York Times.

    Глава USADA Трэвис Тайгерт допустил, что в связи с этим интервью Ганус в скором времени покинет занимаемую должность.

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