IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Заседание совета IAAF
globallookpress.com
Сегодня в Дохе состоялось заседание совета IAAF, на котором рассматривался вопрос восстановления ВФЛА. Совет IAAF единогласно принял решение не восстанавливать организацию.
«Это повторяющаяся проблема — действующие спортсмены работают с ранее отстраненными тренерами, что подрывает создание сильной антидопинговой культуры.
Преждевременно говорить о том, что принятые РУСАДА меры сработали», — цитирует Sports.ru главу рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.
ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе. 0