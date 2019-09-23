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    IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

    Легкая атлетика Допинг Олимпизм
    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

    Заседание совета IAAF
    Заседание совета IAAF

    Сегодня в Дохе состоялось заседание совета IAAF, на котором рассматривался вопрос восстановления ВФЛА. Совет IAAF единогласно принял решение не восстанавливать организацию.

    «Это повторяющаяся проблема — действующие спортсмены работают с ранее отстраненными тренерами, что подрывает создание сильной антидопинговой культуры.

    Преждевременно говорить о том, что принятые РУСАДА меры сработали», — цитирует Sports.ru главу рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

    ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе. 0

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