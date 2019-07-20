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    Российские синхронистки выиграли еще одно золото на чемпионате мира

    Водные виды
    Женская сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском в Кванджу.

    Сборная России
    Сборная России

    Сборную России представляли Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина.

    За программу «Половецкие пляски» россиянки получили 98 баллов.

    Серебряные медали выиграла команда Китая (96,5667 балла), третьей стала сборная Украины (94,5333).

    Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в девяти из десяти видов программы. В «хайлатах» российская сборная не участвовала. 0

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