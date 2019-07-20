Российские синхронистки выиграли еще одно золото на чемпионате мира

Сборная России
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Сборную России представляли Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина.
За программу «Половецкие пляски» россиянки получили 98 баллов.
Серебряные медали выиграла команда Китая (96,5667 балла), третьей стала сборная Украины (94,5333).
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в девяти из десяти видов программы. В «хайлатах» российская сборная не участвовала. 0