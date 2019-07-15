ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Тамбов»«Волки» показали зубы. Дебютант потрепал нервы чемпиону
  • 13:36
    • Ларионов-младший подписал пробный контракт со СКА
  • 12:05
    • Неймар прибыл на базу ПСЖ
  • 11:56
    • Михайлович: Сейчас я переживаю тяжелый момент, но мне очень повезло, ведь я не один
  • 10:58
    • Гризманн: Жаль, что «Атлетико» себя так ведет
  • 10:49
    • Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин»
    Все новости спорта

    Российские синхронисты завоевали золото в миксте на ЧМ

    Водные виды
    Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

    Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев
    Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев

    Российские спортсмены получили от судей 92,0749 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,8511), а замкнули тройку призеров японцы Юми Адати и Атсуши Абе (88,5113).

    В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-1-0).

    Чемпионат мира в Южной Корее стартовал 12 июля и завершится 28 июля 2019 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Рубин»
  • 1.78
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» не потеряет очки на старте РПЛ
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Продолжат ли литовцы выбивать фарерцев?
  • «КИ Клаксвик» — «Ритеряй». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Способен ли «Шериф» совершить чудо?
  • «Сабуртало» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» Харри Кейна может выиграть турнир Футбол МКЧ: Англия сохранит свое доминирование и летомПредставление Международного кубка чемпионов Вчера в 17:010
  • 13:51
    • Касильяс войдет в руководство «Порту»
  • 13:22
    • Два новых клуба добавлены в состав участников ВХЛ-2019/20
  • 13:06
    • Российские синхронисты завоевали золото в миксте на ЧМ
    Антуан Гризманн Футбол Трансфер Гризманна в «Барселону». Сделка дала больше вопросов, чем ответовЗа французского форварда каталонцы заплатили 120 миллионов евро Вчера в 15:550
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Рубин» выстоять в гостях у «Локо»?
  • 4.49
    •
  • 15:11
    • Потапова вышла в 1/8 финала турнира в Лозанне
  • 15:00
    • «Торино» отказался продавать «Вест Хэму» форварда
  • 14:05
    • УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020
    «Спартак» — «Сочи» Футбол «Спартак» отскочил. Помогли судья и ЖигоРеакция спортивных СМИ на вымученную победу красно-белых на «Открытие Арене» Вчера в 00:160
  • 12:18
    • Мадридский «Реал» хочет отдать Лунина в аренду
  • 11:37
    • «Эвертон» и «Валенсия» готовы предложить 40 млн евро за Рафаэла Леау
  • 10:29
    • Антон Зиньковский прокомментировал победу над ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон