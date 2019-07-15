Российские синхронисты завоевали золото в миксте на ЧМ

Российские синхронистызавоевали золотые медали в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Российские спортсмены получили от судей 92,0749 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,8511), а замкнули тройку призеров японцы Юми Адати и Атсуши Абе (88,5113).

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-1-0).

Чемпионат мира в Южной Корее стартовал 12 июля и завершится 28 июля 2019 года. 0