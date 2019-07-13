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    Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    В борьбе за поул Боттас на 6 тысячных секунды опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

    Третьим в гонке стартует пилот «Феррари» Шарль Леклер.

    Россиянин Даниил Квят стал семнадцатым.

    Гран-при Великобритании. Квалификация

    1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.25,093
    2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.25,099
    3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.25,172
    4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.25,276
    5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) — 1.25,590
    6. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.25,787
    7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.26,182
    8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.26,224
    9. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) — 1.26,345
    10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.26,386
    11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo)
    12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo)
    13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren)
    14. Ромен Грожан (Франция, Haas)
    15. Серхио Перес (Мексика, Racing Point)
    16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)
    17. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso)
    18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point)
    19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams)
    20. Роберт Кубица (Польша, Williams) 0

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