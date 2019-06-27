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    Россияне выиграли золото в байдарках-четверках на дистанции 500 м на ЕИ

    Водные виды
    Мужская сборная России победила в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров на Европейских играх в Минске.

    Россияне выиграли золото в байдарках-четверках на дистанции 500 м на ЕИ
    Россияне выиграли золото в байдарках-четверках на дистанции 500 м на ЕИ

    Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов финишировали с результатом 1 минута 32,376 секунды.

    Серебро выиграли представители Германии (1.32,541). Бронза у словаков (1.33,721).

    Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 29 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Белоруссии (16-11-19), третье — сборная Грузии (6-6-10).

    Европейские игры завершатся 30 июня. 0

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