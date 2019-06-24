Италия будет принимать Олимпийские игры-2026

В рамках 134-я сессии Международного олимпийского комитета была выбрана столица зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

Олимпиада-2016 пройдет в Италии. Принимать Игры будут два итальянских города — Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Кроме Италии, на проведение ОИ-2026 также претендовала Швеция.

В результате голосования Италию выбрали 47 делегатов МОК, 34 проголосовали за Швецию.

Церемония открытия Игр пройдет в Милане.

Италия ранее принимала Олимпиаду уже трижды: в 1956-м году Игры прошли в Кортина-д'Ампеццо в 1956-м, в 1960-м — в Риме, а в 2006-м — в Турине.

Напомним, в 2022 году зимнюю Олимпиаду будет принимать Пекин. 0