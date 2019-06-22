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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 16-й

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    В Ле-Кастелле, на автодроме «Поль Рикар», завершилась квалификация Гран-при Франции «Формулы-1».

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари». Себастьян Феттель стал лишь седьмым.

    Россиянин Даниил Квят в ходе сессии показал шестнадцатое время, однако будет стартовать с последнего места из-за замены силовой установки.

    Формула-1. Квалификация. Гран-при Франции

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,319
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,286
    3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,646
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,090
    5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,099
    6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,203
    7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,480
    8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,599
    9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,865
    10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +5,101

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Александер Албон («Торо Россо») — 1.30,461
    12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.30,533
    13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.30,544
    14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.30,738
    15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,440

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.31,564
    17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.31,626
    18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.31,726
    19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,789
    20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.33,205. 0

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