Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 16-й

Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари». Себастьян Феттель стал лишь седьмым.
Россиянин Даниил Квят в ходе сессии показал шестнадцатое время, однако будет стартовать с последнего места из-за замены силовой установки.
Формула-1. Квалификация. Гран-при Франции
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,319
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,286
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,646
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,090
5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,099
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,203
7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,480
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,599
9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,865
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +5,101
Не вышли в третий сегмент:
11. Александер Албон («Торо Россо») — 1.30,461
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.30,533
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.30,544
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.30,738
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,440
Не вышли во второй сегмент:
16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.31,564
17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.31,626
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.31,726
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,789
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.33,205. 0