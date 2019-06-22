Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады, Квят — 16-й

В Ле-Кастелле, на автодроме «Поль Рикар», завершилась квалификация

Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари». Себастьян Феттель стал лишь седьмым.

Россиянин Даниил Квят в ходе сессии показал шестнадцатое время, однако будет стартовать с последнего места из-за замены силовой установки.

Формула-1. Квалификация. Гран-при Франции

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,319

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,286

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,646

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,090

5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,099

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,203

7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,480

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,599

9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,865

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +5,101

Не вышли в третий сегмент:

11. Александер Албон («Торо Россо») — 1.30,461

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.30,533

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.30,544

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.30,738

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,440

Не вышли во второй сегмент:

16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.31,564

17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.31,626

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.31,726

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,789

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.33,205. 0