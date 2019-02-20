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    Елисеев стал пятым в индивидуальной гонке чемпионата Европы

    Болгарский биатлонист Красимир Анев стал победителем чемпионата Европы (Раубичи, Белоруссия) в индивидуальной гонке.

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев
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    Второе место занял норвежец Тарьей Бе, допустивший три промаха на последних двух огневых рубежах и уступивший победителю соревнований 3,7 секунды. Тройку замкнул еще один норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм.

    Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, допустивший 4 промаха и занявший пятое место (+1.29,5).

    Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

    1. Красимир Анев (Болгария) — 53.18,1 (0+1+0+0)
    2. Тарьей Бе (Норвегия) — +3,7 (0+0+1+2)
    3. Эндре Стремсхейм (Норвегия) — +11,1 (0+1+0+1)
    4. Ондржей Моравец (Чехия) — +22,4 (0+2+0+0)
    5. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,5 (1+2+0+1). 0

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