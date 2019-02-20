Елисеев стал пятым в индивидуальной гонке чемпионата Европы

Матвей Елисеев
biathlonrus.com
Второе место занял норвежец Тарьей Бе, допустивший три промаха на последних двух огневых рубежах и уступивший победителю соревнований 3,7 секунды. Тройку замкнул еще один норвежский биатлонист Эндре Стремсхейм.
Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, допустивший 4 промаха и занявший пятое место (+1.29,5).
Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км
1. Красимир Анев (Болгария) — 53.18,1 (0+1+0+0)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — +3,7 (0+0+1+2)
3. Эндре Стремсхейм (Норвегия) — +11,1 (0+1+0+1)
4. Ондржей Моравец (Чехия) — +22,4 (0+2+0+0)
5. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,5 (1+2+0+1). 0