ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» обманул с возвращением к своему лучшему образцу«Реал» потерял шансы на чемпионство
  • 22:17
    • «Байер» переиграл «Фортуну» перед встречей с «Краснодаром»
  • 22:10
    • «Интер» набрал три очка в матче с «Сампдорией»
  • 22:03
    • Италия выиграла супермикст в Солт-Лейк-Сити
  • 19:57
    • Звезды мира выиграли у Звезд России в Единой лиге ВТБ
  • 19:07
    • Гол Кришито принес «Дженоа» победу над «Лацио»
    Все новости спорта

    Италия выиграла супермикст в Солт-Лейк-Сити

    Биатлон
    На этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити состоялась одиночная смешанная эстафета.

    Тройка призеров
    Тройка призеров
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Победу в ней одержали итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер. Второе место заняли австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Замкнули тройку сильнейших французы Антонен Гигонна и Жулия Симон.

    Российские биатлонисты Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали лишь одиннадцатыми.

    Супермикст на Кубке мира впервые проходил по экспериментальным правилам: стартовали мужчины, а финишировали женщины.

    Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США
    Супермикст

    1. Италия (Лукас Хофер, Доротея Вирер) — 35.27,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
    2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — отставание 22,9 (0 + 2)
    3. Франция (Антонен Гигонна, Жулия Симон) — 50,2 (1 + 8)
    4. Германия (Роман Рес, Франциска Пройсс) — 1.06,9 (0 + 6)
    5. Норвегия (Эрленн Бьентегорд, Ингрид Таннреволь) — 1.07,4 (0 + 6)
    6. Украина (Дмитрий Пидручный, Юлия Джима) — 1.17,9 (0 + 6)...
    11. Россия (Сергей Корастылев, Ульяна Кайшева) — 1.49,9 (0 + 4) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Последний Император» пал, империю возглавил Дарт Бейдер
  • 27/01/2019 в 15:39
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.85
  • Завтра в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Бетис» «Алавес»?
  • «Бетис» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • ПСЖ добудет три очка на волне еврокубкового успеха
  • «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Детройту» в родных стенах по силам обыграть «Филадельфию» Проворова
  • «Детройт» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне»Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры 22:320
  • 18:54
    • СМИ: «Вест Хэм» хочет продлить контракт с Насри
  • 18:40
    • «Енисей» выиграл у датского клуба
  • 18:27
    • Рамос первым в истории чемпионата Испании получил 20 красных карточек
    «Горожане» продолжают борьбу за трофей Футбол «Ман Сити» выдержал проверку олдскулом«Манчестер Сити» добыл путевку в четвертьфинал Кубка Англии 11:020
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды ПСЖ и «Наполи», домашний матч «Реала»
  • 3.34
    •
  • 22:38
    • «Кристал Пэлас» — в четвертьфинале Кубка Англии
  • 22:29
    • «Вильярреал» в домашнем матче разгромил «Севилью»
  • 20:08
    • «Валенсия» и «Эспаньол» голов не забили
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, гол и ассист КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 09:310
  • 18:11
    • Отец Неймара: Слухи про «Барселону» — это ложь
  • 17:56
    • Солари: У «Реала» по-прежнему есть шансы на успех в трех турнирах
  • 15:32
    • Газизов: Вомбергар еще не подписал контракт с «Уфой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон