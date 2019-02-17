Италия выиграла супермикст в Солт-Лейк-Сити

На этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити состоялась одиночная смешанная эстафета.

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Победу в ней одержали итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер. Второе место заняли австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Замкнули тройку сильнейших французы Антонен Гигонна и Жулия Симон.

Российские биатлонисты Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева стали лишь одиннадцатыми.

Супермикст на Кубке мира впервые проходил по экспериментальным правилам: стартовали мужчины, а финишировали женщины.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Супермикст

1. Италия (Лукас Хофер, Доротея Вирер) — 35.27,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)

2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — отставание 22,9 (0 + 2)

3. Франция (Антонен Гигонна, Жулия Симон) — 50,2 (1 + 8)

4. Германия (Роман Рес, Франциска Пройсс) — 1.06,9 (0 + 6)

5. Норвегия (Эрленн Бьентегорд, Ингрид Таннреволь) — 1.07,4 (0 + 6)

6. Украина (Дмитрий Пидручный, Юлия Джима) — 1.17,9 (0 + 6)...

11. Россия (Сергей Корастылев, Ульяна Кайшева) — 1.49,9 (0 + 4) 0