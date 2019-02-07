Бе выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Канаде, Логинов — третий

Норвежецодержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.

Олимпийский чемпион-2018 показал результат 35 минут 27,9 секунды при точной стрельбе.

Второе место занял представитель Норвегии Ветле Кристиансен (отставание — 02.10,2). Россиянин Александр Логинов допустил два промаха и стал третьим (+02.41,0).

Евгений Гараничев финишировал 14-м, Эдуард Латыпов — 15-м, Александр Поварницын — 18-м.

Гонка прошла в укороченном формате: мужчины бежали 15 километров вместо 20, а за промах к результатам прибавлялась не минута, а сорок пять секунд. 0