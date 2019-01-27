Российские лыжницы — четвертые в эстафете на этапе КМ в Ульрисехамне

Юлия Белорукова
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За российскую команду выступали Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Елена Соболева.
Победительницами стали лыжницы сборной Норвегии, которые опередили россиянок на 1 минуту 9,1 секунды. В тройку призеров также вошли Швеция и Финляндия.
Вторая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Яны Кирпиченко пришли к финишу седьмыми.
Девятый этап Кубка мира пройдет 9-10 февраля в Лахти, где запланированы личные и командные спринты.
Лыжи. Кубок мира. 8-й этап
Женщины. Эстафета
1. Норвегия-1 — 57.06,3
2. Швеция-1 — +37,4
3. Финляндия — +41,2
4. Россия-1 (Белорукова, Непряева, Нечаевская, Соболева) — +1.09,1…
7. Россия-2 (Дуркина, Жеребятьева, Истомина, Кирпиченко) — +1.46,3 0