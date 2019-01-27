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    Российские лыжницы — четвертые в эстафете на этапе КМ в Ульрисехамне

    Лыжи
    Женская сборная России стала четвертой в эстафете 4x5 км на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция).

    Юлия Белорукова
    Юлия Белорукова
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    За российскую команду выступали Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Елена Соболева.

    Победительницами стали лыжницы сборной Норвегии, которые опередили россиянок на 1 минуту 9,1 секунды. В тройку призеров также вошли Швеция и Финляндия.

    Вторая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Яны Кирпиченко пришли к финишу седьмыми.

    Девятый этап Кубка мира пройдет 9-10 февраля в Лахти, где запланированы личные и командные спринты.

    Лыжи. Кубок мира. 8-й этап
    Женщины. Эстафета

    1. Норвегия-1 — 57.06,3
    2. Швеция-1 — +37,4
    3. Финляндия — +41,2
    4. Россия-1 (Белорукова, Непряева, Нечаевская, Соболева) — +1.09,1…
    7. Россия-2 (Дуркина, Жеребятьева, Истомина, Кирпиченко) — +1.46,3 0

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