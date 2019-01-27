Российские лыжницы — четвертые в эстафете на этапе КМ в Ульрисехамне

Женская сборная России стала четвертой в эстафете 4x5 км на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция).

За российскую команду выступали Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Елена Соболева.

Победительницами стали лыжницы сборной Норвегии, которые опередили россиянок на 1 минуту 9,1 секунды. В тройку призеров также вошли Швеция и Финляндия.

Вторая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Яны Кирпиченко пришли к финишу седьмыми.

Девятый этап Кубка мира пройдет 9-10 февраля в Лахти, где запланированы личные и командные спринты.

Лыжи. Кубок мира. 8-й этап

Женщины. Эстафета

1. Норвегия-1 — 57.06,3

2. Швеция-1 — +37,4

3. Финляндия — +41,2

4. Россия-1 (Белорукова, Непряева, Нечаевская, Соболева) — +1.09,1…

7. Россия-2 (Дуркина, Жеребятьева, Истомина, Кирпиченко) — +1.46,3 0