Кайшева выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU

Российская биатлонисткавыиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария).

Кайшева допустила всего один промах на четырех огневых рубежах и по итогам гонки обошла другую россиянку Викторию Сливко.

Третьей финишировала еще одна представительница России Валерия Васнецова.

Кубок IBU. Ленцерхайде. Женщины. Гонка преследования

1. Ульяна Кайшева (Россия) — 32.45,5 (1).

2. Виктория Сливко (Россия) +37.6 (2).

3. Валерия Васнецова (Россия) +56.2 (2).

4. Елизавета Каплина (Россия) +1.12,4 (1).

5. Янина Хеттих (Германия) +1.21,2 (3)...

10. Наталья Гербулова (Россия) +2.18,7 (5)...

39. Тамара Воронина (Россия) +7.12,9 (6). 0