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    Давидова выиграла спринт в Антхольце, Миронова — седьмая

    Биатлон
    Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

    Маркета Давидова
    Маркета Давидова
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    Идеально отстрелявшись на двух огневых рубежах, Давыдов показала результат 21 минута 40,7 секунды. Для нее это первый триумф в карьере на подобном уровне.

    Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, которая с одним промахом уступил победительнице 1,7 секунды.

    Замкнула тройку сильнейших норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

    Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла седьмое место. Она избежала промахов и уступила победительнице почти 14 секунд.

    Биатлон. Кубок мира. Спринт. Антхольц (Италия). Спринт

    1. Маркета Давидова (Чехия) — 21.40,7 (0)
    2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1,7 (1)
    3. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — +3,5 (1)
    4. Лаура Дальмайер (Германия) — 4,2 (0)
    5. Лиза Виттоцци (Италия) — +10,2 (1)
    6. Моника Хойниш (Польша) — +10,5 (1)
    7. Светлана Миронова (Россия) — 13,8 (0)
    8. Доротея Вирер (Италия) — +15,2 (1)
    9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +18,7 (0)
    10. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +21,2 (2) 0

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