Давидова выиграла спринт в Антхольце, Миронова — седьмая

Чешская биатлонисткавыиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

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Идеально отстрелявшись на двух огневых рубежах, Давыдов показала результат 21 минута 40,7 секунды. Для нее это первый триумф в карьере на подобном уровне.

Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, которая с одним промахом уступил победительнице 1,7 секунды.

Замкнула тройку сильнейших норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла седьмое место. Она избежала промахов и уступила победительнице почти 14 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Антхольц (Италия). Спринт

1. Маркета Давидова (Чехия) — 21.40,7 (0)

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1,7 (1)

3. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — +3,5 (1)

4. Лаура Дальмайер (Германия) — 4,2 (0)

5. Лиза Виттоцци (Италия) — +10,2 (1)

6. Моника Хойниш (Польша) — +10,5 (1)

7. Светлана Миронова (Россия) — 13,8 (0)

8. Доротея Вирер (Италия) — +15,2 (1)

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +18,7 (0)

10. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +21,2 (2) 0