Исинбаева: Считаю решение ВАДА мудрым и взвешенным

Двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета РУСАДАподдержала решение ВАДА не лишать Российское антидопинговое агентство статуса соответствия.

Елена Исинбаева Alchetron.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Сегодня исполком ВАДА подтвердил статус соответствия РУСАДА и продолжает работу по выполнению российской стороной всех требований.

Российской стороне предстоит выполнить заключительный пункт — до 30 июня 2019 года передать ВАДА допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.

«Естественно, я довольна решением ВАДА, и считаю его очень мудрым и взвешенным. РУСАДА действительно выполнила все требования, все пункты дорожной карты были выполнены в срок.

И самое главное, что независимые эксперты ВАДА получили доступ к лаборатории, и смогли получить все необходимые данные, чтобы перепроверить пробы.

Надеюсь, справедливость восторжествует. Это очень хороший сигнал для того, чтобы мы могли уверенно смотреть в будущее российского спорта», — цитирует ТАСС Исинбаеву. 0