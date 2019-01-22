Исинбаева: Считаю решение ВАДА мудрым и взвешенным

Сегодня исполком ВАДА подтвердил статус соответствия РУСАДА и продолжает работу по выполнению российской стороной всех требований.
Российской стороне предстоит выполнить заключительный пункт — до 30 июня 2019 года передать ВАДА допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.
«Естественно, я довольна решением ВАДА, и считаю его очень мудрым и взвешенным. РУСАДА действительно выполнила все требования, все пункты дорожной карты были выполнены в срок.
И самое главное, что независимые эксперты ВАДА получили доступ к лаборатории, и смогли получить все необходимые данные, чтобы перепроверить пробы.
Надеюсь, справедливость восторжествует. Это очень хороший сигнал для того, чтобы мы могли уверенно смотреть в будущее российского спорта», — цитирует ТАСС Исинбаеву. 0