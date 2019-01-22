ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты ЦСКАКХЛ. СКА примет минское «Динамо», ЦСКА сыграет в Ярославле
  • 20:14
    • Россию могут отстранить от участия в ОИ-2020, если после Родченкова меняли базу данных
  • 19:51
    • WADA не стало лишать РУСАДА статуса соответствия
  • 19:29
    • «Автомобилист» победил на своем льду «Трактор»
  • 19:13
    • Дзюба и Паредес не попали в стартовый состав «Зенита» на матч с «Локо»
  • 16:18
    • Зубков временно ушел с поста главы Федерации бобслея России
    Все новости спорта

    Исинбаева: Считаю решение ВАДА мудрым и взвешенным

    Вокруг спорта Допинг
    Двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева поддержала решение ВАДА не лишать Российское антидопинговое агентство статуса соответствия.

    Елена Исинбаева
    Елена Исинбаева
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сегодня исполком ВАДА подтвердил статус соответствия РУСАДА и продолжает работу по выполнению российской стороной всех требований.

    Российской стороне предстоит выполнить заключительный пункт — до 30 июня 2019 года передать ВАДА допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.

  • WADA не стало лишать РУСАДА статуса соответствия
  • Читайте по теме

    • «Естественно, я довольна решением ВАДА, и считаю его очень мудрым и взвешенным. РУСАДА действительно выполнила все требования, все пункты дорожной карты были выполнены в срок.

    И самое главное, что независимые эксперты ВАДА получили доступ к лаборатории, и смогли получить все необходимые данные, чтобы перепроверить пробы.

    Надеюсь, справедливость восторжествует. Это очень хороший сигнал для того, чтобы мы могли уверенно смотреть в будущее российского спорта», — цитирует ТАСС Исинбаеву. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • ЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов
  • 12:21
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Локомотив»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первая зимняя проверка для Семака и Семина
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Тулуза» снова обыграет «Реймс»?
  • «Тулуза» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Пройдет ли «Валенсия» «Хетафе»?
  • «Хетафе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Лос-Анджелеса» Хоккей НХЛ. Два очка Барбашева и Дадонова, результативная передача ТарасенкоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 января 08:380
  • 15:08
    • Надаль разгромил Тиафо и вышел в полуфинале АО
  • 14:56
    • Назван состав мужской сборной России на Кубок Дэвиса
  • 13:57
    • «Галатасарай» сделал предложение «Спартаку» о покупке форварда
    Марсело Футбол Трансферный дайджест. 15-21 январяКто сманивает звезду «Реала» в Италию, чем закончится сага с переходом хавбека «Зенита», переедет ли хавбек сборной Германии в Манчестер и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Неудачи продолжат преследовать «Монако»
  • 5.34
    •
  • 20:49
    • Исинбаева: Считаю решение ВАДА мудрым и взвешенным
  • 20:37
    • Южная Корея победила Бахрейн и вышла в четвертьфинал Кубка Азии
  • 19:40
    • «Барыс» на выезде обыграл «Магнитку»
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Шикарная развязка. «Спартак» и «Ростов» открыли кубок «Матч Премьер»Реакция спортивных СМИ на стартовый матч турнира «Кубок Матч Премьер» 01:540
  • 13:28
    • Роналду оштрафовали и дали условный срок
  • 12:40
    • ЦСКА продлил контракт с нападающим
  • 12:33
    • Самолет с новичком «Кардиффа» пропал по пути из Франции
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон