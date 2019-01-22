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    WADA не стало лишать РУСАДА статуса соответствия

    Допинг Вокруг спорта
    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) фактически сохраняет свое соответствие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), никакие санкции к российским спортсменам применяться не будут, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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    Исполком WADA во вторник, 22 января, заявил, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия, указанные в решении WADA от 20 сентября, чтобы сохранить статус признанного соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

    «Я хочу поздравить всех нас с решением исполкома. Я хочу поздравить всех спортсменов, руководителей. Мы отошли даже на время от края.

    Мы можем дальше продолжать работать, но все равно остаются обязательства. На данный момент мы работаем.

    РУСАДА фактически сохраняет свое соответствие, никакие санкции по отношению к нашим спортсменам применяться не будут, они будут выступать.

    Россия продолжает привлекать международные соревнования на собственной территории, российские представители имеют шансы выдвигать свои кандидатуры в международные федерации», — заявил Ганус «Р-Спорт».

    Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года.

    Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок.

    17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.

    Комитет по соответствию (CRC) рекомендовал оставить в силе решение по РУСАДА от 20 сентября. Это предложение поддержали 11 членов исполкома WADA, которые были на связи.

    Вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что остается при своем мнении, которое она выражала и в сентябре, что РУСАДА не должно быть признано соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, пока процесс по данному вопросу не будет полностью завершен. 0

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