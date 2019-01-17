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    Поварницын выиграл сокращенную индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU

    Биатлон
    Российский биатлонист Александр Поварницын стал победителем сокращенной индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Арбере.

    Александр Поварницын
    Александр Поварницын
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    За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

    Второе место занял немец Лукас Фратцшер, а третье — француз Аристид Бегю.

    Еще один россиянин Никита Поршнев также попал в десятку сильнейших, заняв девятое место.

    Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Арбер, Германия
    Мужчины. Сокращенная индивидуальная гонка. 15 км

    1. Александр Поварницын (Россия) — 38.36, 8 (0).
    2. Лукас Фратцшер (Германия) — +1.11,7 (1).
    3. Аристид Бегю (Франция) — +1.49, 2 (2)...
    9. Никита Поршнев (Россия) — +2.58,5 (3)...
    14. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.12,4 (4).
    23. Антон Бабиков (Россия) — +4.05,0 (4).
    24. Сергей Корастылёв (Россия) — +4.06,5 (4).
    35. Алексей Слепов (Россия) — +5.19,7 (7). 0

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