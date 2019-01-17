Поварницын выиграл сокращенную индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU

Российский биатлонистстал победителем сокращенной индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Арбере.

За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Второе место занял немец Лукас Фратцшер, а третье — француз Аристид Бегю.

Еще один россиянин Никита Поршнев также попал в десятку сильнейших, заняв девятое место.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Арбер, Германия

Мужчины. Сокращенная индивидуальная гонка. 15 км

1. Александр Поварницын (Россия) — 38.36, 8 (0).

2. Лукас Фратцшер (Германия) — +1.11,7 (1).

3. Аристид Бегю (Франция) — +1.49, 2 (2)...

9. Никита Поршнев (Россия) — +2.58,5 (3)...

14. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.12,4 (4).

23. Антон Бабиков (Россия) — +4.05,0 (4).

24. Сергей Корастылёв (Россия) — +4.06,5 (4).

35. Алексей Слепов (Россия) — +5.19,7 (7). 0