Сборная России обыграла Корею на чемпионате мира по гандболу

Сборная России
twitter.com/ihf_info
В первом матче подопечные Эдуарда Кокшарова сыграли вничью с Сербией (30:30) и, набрав три очка, занимает первое место в группе А.
Корейцы по итогам двух встреч идут последними, потерпев два поражения.
В следующем матче на турнире российская команда 14 января сыграет со сборной Германии. На групповом этапе сборной предстоят также встречи с командами Бразилии и Франции.
Группа А: Россия — 3 очка (2 игры), Германия — 2 очка (1), Франция — 2 (1), Сербия — 1 (1), Бразилия — 0 (1), Корея — 0 (2). 0