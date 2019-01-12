Сборная России обыграла Корею на чемпионате мира по гандболу

по гандболу во втором матче группового этапа чемпионата мира победила объединеннуюсо счетом 34:27 (20:13).

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В первом матче подопечные Эдуарда Кокшарова сыграли вничью с Сербией (30:30) и, набрав три очка, занимает первое место в группе А.

Корейцы по итогам двух встреч идут последними, потерпев два поражения.

В следующем матче на турнире российская команда 14 января сыграет со сборной Германии. На групповом этапе сборной предстоят также встречи с командами Бразилии и Франции.

Группа А: Россия — 3 очка (2 игры), Германия — 2 очка (1), Франция — 2 (1), Сербия — 1 (1), Бразилия — 0 (1), Корея — 0 (2). 0