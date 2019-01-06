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    Крамер: Мы сделали огромный шаг вперед в женских лыжных гонках

    Лыжи
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил выступление женской команды на «Тур де Ски».

    Маркус Крамер
    Маркус Крамер
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    Напомним, что в общем зачете «Тур де Ски» у женщин, победу одержала норвежка Ингвильд Эстберг. Российская лыжница Наталья Непряева стала второй, Анастасия Седова — четвертой, Юлия Белорукова — пятой.

    «Я счастлив, что наши лыжники добились таких результатов, вы видите, что улыбка с моего лица не уходит весь день.

    Особенно рад за девочек, за Юлю и Настю, за Наталью тоже, конечно. Три девушки в топ-5 — это великолепно, а еще и первый подиум у женщин в истории "Тур де Ски".

    Мы сделали огромный шаг вперед в женских лыжных гонках. Два года назад мы боролись за пятнашку, в прошлом году — за десятку, а теперь наша лыжница на подиуме.

    Еще пара лет, и мы проделаем великолепную работу, и нас ждут большие достижения», — приводит слова Крамера РИА «Новости». 0

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