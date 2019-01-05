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    Саночница Демченко госпитализирована после падения на Кубке мира в Германии

    Скелетон
    Российская спортсменка Виктория Демченко попала в больницу после неудачной попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии.

    Виктория Демченко
    Виктория Демченко
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    При прохождении трассы российская саночница перевернулась и дважды ударилась головой.

    Спортсменка является дочерью трехкратного призера Олимпиады Альберта Демченко.

    «С ней все нормально, сейчас врачи проводят обследование. Падение было, посмотрел замедленный повтор — чуть-чуть головой зацепилась. Посмотрим. Но руки-ноги целы», — цитирует Альберта Демченко сайт телеканала «360».

    Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала, что врачи подозревают сотрясение.

    «К сожалению, пока не могу сказать новостей. Она в больнице, проходит обследование, с ней врач сборной. Опасения, конечно, есть, потому что как минимум удар головой, а это сотрясение», — заявила она. 0

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