Шипулин: Почувствовал облегчение. Скинул оковы

Российский биатлонист, завершивший спортивную карьеру, отметил, что сейчас у него нет желания что-то делать.

«Пока осознание до конца не пришло. Скупая мужская слеза? Да, было такое. Но на самом деле я почувствовал облегчение. Скинул оковы. Чувствовал волнение, когда принимал решение.

На пресс-конференции мысли, эмоции стали захлестывать, стало грустно. Когда сел в самолет, телефон стал разрываться, я не успевал отвечать на звонки и сообщения, так много их было.

Боюсь ли я растолстеть? Постараюсь держать себя в форме. Хочу выдержать Великий пост. Постараюсь не набирать вес.

Что касается предложений о работе, то надо многое обдумать. Сейчас нет желания что-то делать. Думаю только о шоу-гонке.

Потом выкину все мысли, побуду с семьей, встречу праздники. Уже 12 лет Новый год нормально не отмечал.

Могу сказать, что я себя обеспечил до конца дней. Во время карьеры не раскидывался деньгами, копил на будущее, знал, что все рано или поздно закончится», — отметил Шипулин в эфире «Матч ТВ». 0