Логинов стал вторым в спринте на Кубке мира в Нове-Место

Российский биатлонистзанял второе место в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бе, результат которого составил 23 минуты 09,9 секунды при чистой стрельбе.

Российский биатлонист также точно отстрелялся, но уступил Бё 21 секунду. Третье место занял швед Мартин Понсилуома.

Другие россияне показали следующие результаты: Дмитрий Малышко — 14-й, Матвей Елисеев — 18-й, Евгений Гараничев — 29-й, Александр Поварницын — 64-й, Антон Бабиков — 76-й.

Француз Мартен Фуркад уже на первом огневом рубеже допустил один промах, а на втором промахнулся ещё трижды, финишировав в итоге только 41-м.

Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия).

Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23.09,9 (0)

2. Александр Логинов (Россия) — + 21,0 (0)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) — +54,2 (0)

4. Беньямин Вегер (Австрия) — +1.03,5 (0)

5. Симон Дестьё (Франция) — +1.03,7 (1)…

14. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.14,4 (0)…

17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.24,2 (1)…

28. Евгений Гаранчиев (Россия) — +1.53,4 (2). 0