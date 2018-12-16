Белов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира

Российский лыжниквыиграл индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе.

Результат Белова — 32.52,5.

В борьбе за золото он опередил француза Мориса Манифику и норвежца Мартина Йонсруда Сундбю.

Еще один россиянин Денис Спицов финишировал четвертым, уступив победителю 7,5 секунды.

Кубок мира. Давос. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Евгений Белов (Россия) — 32.52,5

2. Морис Манифика (Франция) — 0,9

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 4,5

4. Денис Спицов (Россия) — 7,5

9. Андрей Мельниченко (Россия) — 24,7

21. Иван Якимушкин (Россия) — 53,8

25. Сергей Устюгов (Россия) — 1.00,3 0