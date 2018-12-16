Белов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира

Евгений Белов
ФЛГР
Результат Белова — 32.52,5.
В борьбе за золото он опередил француза Мориса Манифику и норвежца Мартина Йонсруда Сундбю.
Еще один россиянин Денис Спицов финишировал четвертым, уступив победителю 7,5 секунды.
Кубок мира. Давос. Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Евгений Белов (Россия) — 32.52,5
2. Морис Манифика (Франция) — 0,9
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 4,5
4. Денис Спицов (Россия) — 7,5
9. Андрей Мельниченко (Россия) — 24,7
21. Иван Якимушкин (Россия) — 53,8
25. Сергей Устюгов (Россия) — 1.00,3 0