Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Сборная России
Ltwitter.com/EHFEURO
Самым результативным игроком матча с Данией стала Анна Вяхирева, все 9 бросков которой по воротам соперниц завершились голами.
Лучшим игроком встречи организаторы признали вратаря россиянок Анну Седойкину.
Россиянки с четырьмя победами лидируют в таблице и досрочно обеспечили себе выход в полуфинал.
В заключительной игре группового турнира они 12 декабря встретятся со Швецией.
14 декабря состоится полуфинальный матч. Соперник россиянок станет известен позднее. 0