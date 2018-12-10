Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу победила команду Дании во втором групповом турнире чемпионата Европы — 32:21.

Сборная России Ltwitter.com/EHFEURO 1000 Фрибет для всех Забрать!

Самым результативным игроком матча с Данией стала Анна Вяхирева, все 9 бросков которой по воротам соперниц завершились голами.

Лучшим игроком встречи организаторы признали вратаря россиянок Анну Седойкину.

Россиянки с четырьмя победами лидируют в таблице и досрочно обеспечили себе выход в полуфинал.

В заключительной игре группового турнира они 12 декабря встретятся со Швецией.

14 декабря состоится полуфинальный матч. Соперник россиянок станет известен позднее. 0