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    Российские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

    Гандбол
    Женская сборная России по гандболу победила команду Дании во втором групповом турнире чемпионата Европы — 32:21.

    Сборная России
    Сборная России
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    Самым результативным игроком матча с Данией стала Анна Вяхирева, все 9 бросков которой по воротам соперниц завершились голами.

    Лучшим игроком встречи организаторы признали вратаря россиянок Анну Седойкину.

    Россиянки с четырьмя победами лидируют в таблице и досрочно обеспечили себе выход в полуфинал.

    В заключительной игре группового турнира они 12 декабря встретятся со Швецией.

    14 декабря состоится полуфинальный матч. Соперник россиянок станет известен позднее. 0

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