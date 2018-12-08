Трегубов выиграл этап Кубка мира по скелетону

Никита Трегубов
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Результат Трегубова — 1.41,87 (50,81 + 51,06).
Вторым стал представитель Латвии Мартинс Дукурс. На третьей позиции — олимпийский чемпион-2018 из Южной Кореи Юн Сун Бин.
Еще один представитель России Александр Третьяков финишировал четвертым.
Скелетон. Кубок мира. Мужчины
1. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,87 (50,81 + 51,06)
2. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1.42,24 (51,17 + 51,07)
3. Юн Сун Бин (Корея) — 1.42,40 (51,22 + 51,18)
4. Александр Третьяков (Россия) — 1.42,42 (51,18 + 51,24) 0