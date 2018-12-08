Шевченко и Еременко выиграли финал юниорского Гран-при

Российская танцевальная парапобедила в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в канадском Ванкувере.

Софья Шевченко и Игорь Еременко absoluteskating.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

По сумме двух программ российская пара набрала 170,66 балла и заняла итоговое первое место.

Всего одну сотую балла победителям уступил еще один российский дуэт Арина Ушакова/Максим Некрасов (170,65).

Тройку сильнейших замкнули российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (164,54).

У юниоров-одиночников лучшим стал канадец Стивен Гоголев (233,58). Второе место занял россиянин Петр Гуменник (142,59).

Тройку призеров замкнул представитель Японии Косиро Симада (214,38). 0