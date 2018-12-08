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    Шевченко и Еременко выиграли финал юниорского Гран-при

    Фигурное катание
    Российская танцевальная пара Софья Шевченко и Игорь Еременко победила в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в канадском Ванкувере.

    Софья Шевченко и Игорь Еременко
    Софья Шевченко и Игорь Еременко
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    По сумме двух программ российская пара набрала 170,66 балла и заняла итоговое первое место.

    Всего одну сотую балла победителям уступил еще один российский дуэт Арина Ушакова/Максим Некрасов (170,65).

    Тройку сильнейших замкнули российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (164,54).

    У юниоров-одиночников лучшим стал канадец Стивен Гоголев (233,58). Второе место занял россиянин Петр Гуменник (142,59).

    Тройку призеров замкнул представитель Японии Косиро Симада (214,38). 0

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