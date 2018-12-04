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    Российские гандболистки проиграли Словении на ЧЕ

    Гандбол
    Сборная России на чемпионате Европы по гандболу среди женщин проиграла команде Словении со счетом 27:29 .

    Сборная России
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    Для российской команды это первое поражение на турнире, проходящем во Франции.

    Напомним, что в стартовом матче турнира сборная России обыграла француженок (26:23), а позже взяла верх над командой Черногории (24:23).

    Российская сборная набрала четыре очка и заняла первое место в группе. Еще один матч группы В между сборными Франции и Черногории состоится позднее.

    Первый матч основного раунда соревнований российские гандболистки проведут 8 декабря, где встретятся с командой, занявшей первое место в группе А.

    В полуфинал турнира выходят по две лучшие команды из групп I и II. Финал чемпионата Европы состоится 16 декабря. 0

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