Российские гандболистки проиграли Словении на ЧЕ

Сборная России на чемпионате Европы по гандболу среди женщин проиграла команде Словении со счетом 27:29 .

Для российской команды это первое поражение на турнире, проходящем во Франции.

Напомним, что в стартовом матче турнира сборная России обыграла француженок (26:23), а позже взяла верх над командой Черногории (24:23).

Российская сборная набрала четыре очка и заняла первое место в группе. Еще один матч группы В между сборными Франции и Черногории состоится позднее.

Первый матч основного раунда соревнований российские гандболистки проведут 8 декабря, где встретятся с командой, занявшей первое место в группе А.

В полуфинал турнира выходят по две лучшие команды из групп I и II. Финал чемпионата Европы состоится 16 декабря. 0