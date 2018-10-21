Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

На автодроме в Остине (штат Техас, США) состоялась квалификацияФормулы-1.

Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, а тройку лучших замкнул его напарник по команде Кими Райкконен.

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 17-м результатом.

Гран-при США. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.32,237

2. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.32,298

3. Кими Райкконен («Феррари») — 1.32,307

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.32,616

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.33,494

6. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.34,145

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.34,215

8. Ромен Грожан («Хаас») — 1.34,250

9. Шарль Леклер («Заубер») — 1.34,420

10. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.34,594.

Не прошли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс («Рено») — 1.34,566

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.34, 732

13. Пьер Гасли («Торо Россо»)

14. Брендон Хартли («Торо Россо»)

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Не прошли во второй сегмент

16. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.35,294

17. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.35,362

18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.35,480

19. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.35,536

20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.35,735. 0