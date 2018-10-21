Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, а тройку лучших замкнул его напарник по команде Кими Райкконен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 17-м результатом.
Гран-при США. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.32,237
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.32,298
3. Кими Райкконен («Феррари») — 1.32,307
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.32,616
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.33,494
6. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.34,145
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.34,215
8. Ромен Грожан («Хаас») — 1.34,250
9. Шарль Леклер («Заубер») — 1.34,420
10. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.34,594.
Не прошли в третий сегмент:
11. Карлос Сайнс («Рено») — 1.34,566
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.34, 732
13. Пьер Гасли («Торо Россо»)
14. Брендон Хартли («Торо Россо»)
15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Не прошли во второй сегмент
16. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.35,294
17. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.35,362
18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.35,480
19. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.35,536
20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.35,735. 0