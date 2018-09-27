Шляпников: В матче с США мы вели в партиях, но не хватило концентрации

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Главный тренер сборной России Сергей Шляпников подвел итоги матча 3-го группового этапа чемпионата мира по волейболу с США (0:3).

Российская сборная потерпела два поражения в двух матчах и заняла третье место в группе, завершив выступление на турнире. В полуфинал из группы I вышли сборные Бразилии и США.

«Немного не хватило на первом этапе, в Бари мы проиграли два матча. С американцами мы вели в партиях, однако не хватило концентрации, чтобы их дожать, ведя с преимуществом в пять мячей, соперника нужно обыгрывать.

Определяющим был матч с Бразилией, нам не хватило немного сил. Недоставало на площадке Волкова, были ситуации, когда он должен был добивать свои мячи.

К матчу с США мы готовились спокойно, понимая, что он будет определяющим. Давления не было, но также не было возможности варьировать состав», — рассказал Шляпников в эфире телеканала «Матч ТВ». 0