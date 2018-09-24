Глава ВАДА: Теперь Россия должна выполнить официальные обязательства

Глававыступил с открытым обращением по поводу восстановленияв правах.

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На прошлой неделе исполком агентства решил пойти навстречу России, установив временные рамки для доступа к московской антидопинговой лаборатории.

По словам Риди, Россия выполнила 29 из 31-го пункта «дорожной карты». Для восстановления оставалось два критерия — доступ к лаборатории и признание доклада Макларена.

«Независимый комитет ВАДА по соответствию встретился в июне и разработал дополнительные определения для этих двух критериев, это была ясная попытка выйти из тупика, нацеленная прежде всего на получение лабораторного материала, который нам давно необходим, чтобы доказать виновность подозреваемых спортсменов. Я предложил эти два определения критериев Министерству спорта РФ и 13 сентября пришел ответ. Он предлагал как признание правонарушений, так и установление жестких временных рамок для доступа в лабораторию.

По мнению независимых экспертов, этого было достаточно. Они предложили восстановить РУСАДА с установлением четкого срока до 31 декабря для доступа в лабораторию, исполнительный комитет ВАДА согласился. Мы понимаем скептицизм по поводу доступа к тому, что еще может оставаться в московской лаборатории. Но дедлайн, нарушение которого приведет к неизбежному возобновлению несоответствия, ставит ВАДА в гораздо более сильное положение, чем в любое время за последние четыре года, особенно с учетом возможного применения новых и более серьезных санкций.

Теперь, когда у нас есть обязательство от России с четким дедлайном, есть реальный шанс, что это, наконец, произойдет.

Контролируемый антидопинговый процесс в стране — это, безусловно, лучший способ заверить всех спортсменов в России и в любой другой стране, что чистый спорт превалирует. Возможность наконец-то вынести решения по делам, где у нас есть подозрения, но нет исчерпывающих доказательств, не могла быть отложена. Теперь Россия должна выполнить свои официальные обязательства, чистые спортсмены, правительства и спорт пристально следят за этим, а ВАДА находится на передовой линии», — цитирует Риди «Спорт-Экспресс». 0