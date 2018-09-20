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    ВАДА должно получить доступ к данным московской лаборатории до 31 декабря

    Допинг Вокруг спорта
    Всемирное антидопинговое агентство опубликовало заявление по поводу решения исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство.

    ВАДА
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    В заявлении озвучено требование к российской стороне предоставить ВАДА доступ к данным московской антидопинговой лаборатории не позднее 31 декабря 2018 года.

    В противном случае исполком ВАДА рассмотрит вопрос о повторном отстранении РУСАДА.

  • ВАДА официально подтвердило восстановление РУСАДА
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    • «Предоставление данных до 31 декабря позволит завершить любой повторный анализ допинг-проб не позднее 30 июня 2019 года.

    Кроме того, согласно "дорожной карте", РУСАДА должно успешно пройти аудиторскую проверку по соответствию кодексу ВАДА не позднее, чем через четыре месяца», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВАДА.

    Напомним, что в четверг, 20 сентября, на Сейшельских островах прошло заседание исполкома ВАДА. Девять членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА в правах, двое были против, один воздержался. 0

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