ВАДА должно получить доступ к данным московской лаборатории до 31 декабря

опубликовало заявление по поводу решения исполкома организации восстановить в правах

В заявлении озвучено требование к российской стороне предоставить ВАДА доступ к данным московской антидопинговой лаборатории не позднее 31 декабря 2018 года.

В противном случае исполком ВАДА рассмотрит вопрос о повторном отстранении РУСАДА.

«Предоставление данных до 31 декабря позволит завершить любой повторный анализ допинг-проб не позднее 30 июня 2019 года.

Кроме того, согласно "дорожной карте", РУСАДА должно успешно пройти аудиторскую проверку по соответствию кодексу ВАДА не позднее, чем через четыре месяца», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВАДА.

Напомним, что в четверг, 20 сентября, на Сейшельских островах прошло заседание исполкома ВАДА. Девять членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА в правах, двое были против, один воздержался. 0