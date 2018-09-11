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    СБР не будет мешать переходу российских биатлонисток в сборную Украины

    Биатлон
    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что организация не будет препятствовать переходу Екатерины Бех, Оксаны Москаленко и Анастасии Рассказовой в сборную Украины.

    Владимир Драче
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    «Только недавно мы получили от Федерации биатлона Украины несколько официальных писем, до недавнего времени это было на уровне слухов.

    Сначала спортсменки поехали в Беларусь, затем на Украину, видимо, искали лучшего. Тянуть с этим вопросом мы долго не будем, спортсменкам нужно выступать, у них своя жизнь. Рассмотрим этот вопрос в спокойном порядке.

    Сейчас происходит миграция спортсменов, кто-то из наших спортсменов выступал за Украину, кто-то из украинцев выступал за нашу сборную. Мы рассмотрим все вопросы, которые написаны в письме.

    У нас сейчас достаточно большое и адекватное правление, никаких больших возражений по данному вопросу, я думаю, не возникнет.

    Если молодые спортсмены хотят выступать, то зачем их закрывать? Пусть выступают. Сейчас будет проходить чемпионат России, на котором будет несколько выездных заседаний.

    На одном из таких мы поставим данный вопрос и решим его в течение сентября», — рассказал Драчев «Чемпионату». 0

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