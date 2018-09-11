СБР не будет мешать переходу российских биатлонисток в сборную Украины

Президент Союза биатлонистов России (СБР)в сообщил, что организация не будет препятствовать переходув сборную Украины.

«Только недавно мы получили от Федерации биатлона Украины несколько официальных писем, до недавнего времени это было на уровне слухов.

Сначала спортсменки поехали в Беларусь, затем на Украину, видимо, искали лучшего. Тянуть с этим вопросом мы долго не будем, спортсменкам нужно выступать, у них своя жизнь. Рассмотрим этот вопрос в спокойном порядке.

Сейчас происходит миграция спортсменов, кто-то из наших спортсменов выступал за Украину, кто-то из украинцев выступал за нашу сборную. Мы рассмотрим все вопросы, которые написаны в письме.

У нас сейчас достаточно большое и адекватное правление, никаких больших возражений по данному вопросу, я думаю, не возникнет.

Если молодые спортсмены хотят выступать, то зачем их закрывать? Пусть выступают. Сейчас будет проходить чемпионат России, на котором будет несколько выездных заседаний.

На одном из таких мы поставим данный вопрос и решим его в течение сентября», — рассказал Драчев «Чемпионату». 0