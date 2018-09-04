Устюгов намерен защищать свое имя

Двукратный олимпийский чемпионвыступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что IBU обвиняет его в употреблении допинга.

В конце августа СБР объявил, что в союз поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

«Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Прохорову и Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании.

Да, я получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование, и что обязан ответить в течение 14 дней. Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова.

Без вариантов, я буду защищать свое имя. Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться.

У IBU всегда было достаточно здравого смысла, чтобы проверять данные, на которых основываются обвинения. Очень рассчитываю, что и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт». 0