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    Устюгов намерен защищать свое имя

    Биатлон Допинг
    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что IBU обвиняет его в употреблении допинга.

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов
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    В конце августа СБР объявил, что в союз поступила информация от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

    «Неделю провели в консультациях и поисках поддержки. В СБР, к сожалению, мне дали понять, что не готовы нам помогать. Мы обратились за помощью к нашему руководству, к Прохорову и Кущенко, которые всегда нас поддерживали. Сейчас идут консультации с адвокатами из очень авторитетной компании.

    Да, я получил на электронную почту уведомление от IBU, что в отношении меня начато расследование, и что обязан ответить в течение 14 дней. Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях Родченкова.

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    • Без вариантов, я буду защищать свое имя. Все допинг-тесты за всю мою спортивную карьеру были отрицательными, и все их я сдавал в точном соответствии с правилами. Дико, что с учетом всего этого нас сейчас заставляют оправдываться.

    У IBU всегда было достаточно здравого смысла, чтобы проверять данные, на которых основываются обвинения. Очень рассчитываю, что и новый состав IBU не отступит от принципов справедливости», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт». 0

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