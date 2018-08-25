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    Хэмилтон — победитель квалификации Гран-при Бельгии

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 13-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Второй результат показал Себастьян Феттель на «Феррари». Второй ряд стартовой решетки заняли оба пилота «Форс Индии» Эстебан Окон и Серхио Перес. Отметим, что часть третьего сегмента квалификации проходила в дождевых условиях.

    Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 18-й результат, но стартует 16-м, поскольку Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг переместятся на последний ряд из-за замены элементов двигателей сверх квоты.

    Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.58,179
    2. Себастьян Феттель («Феррари») — +3,672
    3. Эстебан Окон («Форс Индия») — +3,672
    4. Серхио Перес («Форс Индия») — +3,715
    5. Ромен Грожан («Хаас») — +3,943
    6. Кими Райкконен («Феррари») — +4,492
    7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +4,590
    8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +4,760
    9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +6,754
    10. Валттери Боттас («Мерседес»)

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.43,844
    12. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.43,865
    13. Шарль Леклер («Заубер») — 1.44,062
    14. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.44,301
    15. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.44,345

    Не прошли во второй сегмент:

    16.Карлос Сайнс («Рено») — 1.44,489
    17. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.44,917
    18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.44,998
    19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.45,134
    20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.45,307 0

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