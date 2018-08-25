Хэмилтон — победитель квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Мерседеса»выиграл квалификацию 13-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии.

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Второй результат показал Себастьян Феттель на «Феррари». Второй ряд стартовой решетки заняли оба пилота «Форс Индии» Эстебан Окон и Серхио Перес. Отметим, что часть третьего сегмента квалификации проходила в дождевых условиях.

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 18-й результат, но стартует 16-м, поскольку Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг переместятся на последний ряд из-за замены элементов двигателей сверх квоты.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.58,179

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +3,672

3. Эстебан Окон («Форс Индия») — +3,672

4. Серхио Перес («Форс Индия») — +3,715

5. Ромен Грожан («Хаас») — +3,943

6. Кими Райкконен («Феррари») — +4,492

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +4,590

8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +4,760

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +6,754

10. Валттери Боттас («Мерседес»)

Не прошли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.43,844

12. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.43,865

13. Шарль Леклер («Заубер») — 1.44,062

14. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.44,301

15. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.44,345

Не прошли во второй сегмент:

16.Карлос Сайнс («Рено») — 1.44,489

17. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.44,917

18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.44,998

19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.45,134

20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.45,307 0