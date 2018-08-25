Хэмилтон — победитель квалификации Гран-при Бельгии

Второй результат показал Себастьян Феттель на «Феррари». Второй ряд стартовой решетки заняли оба пилота «Форс Индии» Эстебан Окон и Серхио Перес. Отметим, что часть третьего сегмента квалификации проходила в дождевых условиях.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 18-й результат, но стартует 16-м, поскольку Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг переместятся на последний ряд из-за замены элементов двигателей сверх квоты.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.58,179
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +3,672
3. Эстебан Окон («Форс Индия») — +3,672
4. Серхио Перес («Форс Индия») — +3,715
5. Ромен Грожан («Хаас») — +3,943
6. Кими Райкконен («Феррари») — +4,492
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +4,590
8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +4,760
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +6,754
10. Валттери Боттас («Мерседес»)
Не прошли в третий сегмент:
11. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.43,844
12. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.43,865
13. Шарль Леклер («Заубер») — 1.44,062
14. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.44,301
15. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.44,345
Не прошли во второй сегмент:
16.Карлос Сайнс («Рено») — 1.44,489
17. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.44,917
18. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.44,998
19. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.45,134
20. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.45,307 0