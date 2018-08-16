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    Стало известно, кто заменит Алонсо в «Макларене»

    Формула-1 Автоспорт
    Фернандо Алонсо в «Макларене» со следующего сезона заменит пилот «Рено» Карлос Сайнс.

    Карлос Сайнс
    Карлос Сайнс
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    «Макларен» официально объявил о подписании контракта с гонщиком.

    «Я рад, что, наконец могу подтвердить выступления за "Макларен", начиная с сезона 2019 года. Я много работал ради этого и очень взволнован предстоящей главой в моей карьере.

    Сколько себя помню, я всегда болел за "Макларен". Это великая команда с невероятным наследием, а в числе гонщиков, выступавших за "Макларен", много героев Формулы 1. Один из них — Фернандо, для меня особенно важно, что я займу его место, став следующим испанским гонщиком за рулем "Макларен".

    Наконец, я хотел бы поблагодарить всех в "Макларен" за предоставленную возможность реализовать свою детскую мечту. У команды долгосрочный план на будущее, и я очень надеюсь сыграть свою роль на пути возвращения к успеху», — отметил Сайнс, которого цитирует f1news.ru.

    Напомним, ранее Алонсо заявил, что завершит карьеру в Формуле-1 после окончания текущего сезона. 0

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