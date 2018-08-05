Мельникова завоевала серебро и бронзу на ЧЕ

Россиянказаняла второе место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке в Глазго.

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Российская спортсменка показала результат 14,233 балла.

Золото взяла спортсменка из Венгрии Богларка Девай. Бронзовую медаль завоевала румынская гимнастка Дениса Голгота.

В упражнениях на брусьях Мельникова выиграла бронзу. Она показала результат 14,366 балла.

Победила бельгийка Нина Дервал, второй стала шведка Йонна Адлертег. Еще одна россиянка Ульяна Перебиносова стала пятой.

Для российской команды эта медаль стала третьей на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Ранее российские гимнастки стали первыми в командных соревнованиях. 0