ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артуро ВидальВидаль в «Барселоне». Красавцы и лузеры этой сделки
  • 18:25
    • «Оренбург» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 18:05
    • ЦСКА — «Ростов»: Эрнандес остался в запасе «армейцев»
  • 17:51
    • Мельникова завоевала серебро и бронзу на ЧЕ
  • 17:09
    • «Локомотив» согласовал личный контракт с форвардом сборной Швейцарии
  • 14:35
    • «Краснодар» не станет наказывать Смолова за ДТП, заявил Фоменко
    Все новости спорта

    Мельникова завоевала серебро и бронзу на ЧЕ

    Спортивная гимнастика
    Россиянка Ангелина Мельникова заняла второе место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке в Глазго.

    Ангелина Мельникова
    Ангелина Мельникова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Российская спортсменка показала результат 14,233 балла.

    Золото взяла спортсменка из Венгрии Богларка Девай. Бронзовую медаль завоевала румынская гимнастка Дениса Голгота.

    В упражнениях на брусьях Мельникова выиграла бронзу. Она показала результат 14,366 балла.

    Победила бельгийка Нина Дервал, второй стала шведка Йонна Адлертег. Еще одна россиянка Ульяна Перебиносова стала пятой.

    Для российской команды эта медаль стала третьей на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. Ранее российские гимнастки стали первыми в командных соревнованиях. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере Хабиба
  • Вчера в 19:07
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол и теннис 5 августа
  • 5,44
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» продлят выездную серию «Ростова» без побед
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1,93
    •
  • «Ахмат» пополнит свой очковый багаж
  • «Ахмат» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
  • Ждем забитые мячи в первом тайме
  • «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 3,15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Олег Шатов принимает поздравления Футбол «Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очкаСМИ — о непростой победе «сине-бело-голубых» над тульским «Арсеналом» Вчера в 23:560
  • 17:22
    • Еще один игрок завершил карьеру в сборной Германии
  • 15:06
    • Зеедорф — главный тренер сборной Камеруна
  • 09:56
    • Ковалев готов завершить карьеру
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере ХабибаПредыстория и расстановка сил перед самым громким поединком в UFC за последние несколько лет Вчера в 19:070
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Титульный шанс Кузнецовой и Гвардиола vs Сарри
  • 5,44
    •
  • 17:36
    • «Бернли» купил защитника за рекордную для клуба сумму
  • 15:50
    • «Крылья Советов» и «Оренбург» объявили стартовые составы
  • 15:35
    • Мальдини вернется в «Милан»
    Лампард начинает с волевой победы в «Дерби» Футбол Лампард ворвался в мир тренеровРеакция прессы на первую победу молодого менеджера Вчера в 17:560
  • 09:46
    • СМИ: Роман Еременко возобновит карьеру в «Спартаке»
  • 09:31
    • «Реал» разобрался с «Ювентусом» в матче Международного кубка чемпионов
  • 09:16
    • «Милан» был сильнее «Барселоны» в Международном кубке чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон