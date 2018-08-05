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    Фесикова завоевала серебро ЧЕ на дистанции 50 м на спине

    Водные виды
    Британка Джорджия Дэвис стала чемпионкой Европы 2018 года, победив на дистанции 50 метров на спине.

    Анастасия Фесикова
    Анастасия Фесикова
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    В финальном заплыве Дэвис показала результат 27,23 секунды.

    Второе место заняла россиянка Анастасия Фесикова, проигравшая победительнице всего 0,08 секунды.

    Замкнула тройку сильнейших финка Мимоза Яллов (22,70).

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    Россияне Михаил Вековищев, Мартин Малютин, Данила Изотов и Михаил Довгалюк довольствовались серебром (7.06,66). Бронза у итальянской команды (7.07,58).

    На 200-метровке баттерфляем у мужчин лучшим стал венгр Кристоф Милак, преодолевший дистанцию за 1 минуту 52,79 секунды. Второе место занял его соотечественник Тамас Кендереши (1.54,36), третье — итальянец Федерико Бурдиссо (1.55,97). 0

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