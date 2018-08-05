Ефимова победила на 100-метровке брассом на ЧЕ

Российская пловчихаодержала победу на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.

В финале россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 05,53 секунды.

Второе место заняла литовка Рута Мейлютите (1.06,26), третье — итальянка Арианна Кастильони (1.06,54).

Для Ефимовой это четвертое золото чемпионатов Европы. На 100-метровке брассом она побеждала в Будапеште в 2010 году.

На 100-метровке вольным стилем у мужчин лучшим стал итальянец Алессандро Миресси (48,36). Вторым стал британец Данкан Скотт (48,23) бронза у француза Мехди Метелла (48,24). Россиянин Владислав Гринев занял четвертое место (48,36).

На дистанции 1500 метров вольным стилем золото завоевал немец Флориан Велльброк с результатом 14 минут 36,15 секунды. Вторым стал украинец Михаил Романчук (14.36,88), замкнул тройку итальянец Грегорио Пальтриньери (14.42,85). 0