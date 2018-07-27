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    В Казахстане арестовали третьего подозреваемого по делу об убийстве фигуриста Тена

    Фигурное катание Вокруг спорта
    Три человека задержаны в ходе расследования убийства бронзового призера Олимпиады-2014 казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщил в пятницу заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов.

    Денис Тен
    Денис Тен
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    Напомним, 25-летний Тен получил смертельные ножевые ранения в Алматы, когда пытался помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов фигурист скончался в больнице. Первый подозреваемый был задержан «по горячим следам», второй — на следующие сутки. Позже департамент внутренних дел Алматы сообщил, что задержанные дали признательные показания, один из них выдал полиции нож, который, как считает следствие, является орудием убийства.

    «Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц, собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирован их арест. Подозреваемый знал о преступлении и не сообщил.

    На сегодняшний день дело возбуждено по двум статьям: "умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений" и "разбой из корыстных побуждений в группе лиц", — цитирует Ахметжанова "Интерфакс". 0

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