ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арьен Роббен и Джанлуиджи Буффон«Бавария» и ПСЖ обкатали молодежь, но не забыли и про ветеранов
  • 19:48
    • Полузащитник «Пари Сен-Жермен» перейдет в «Локомотив» 24 июля
  • 19:35
    • Ласицкене завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
  • 19:22
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Германии и возглавил общий зачет
  • 15:51
    • Гассиев не рассматривает возможность реванша с Усиком
  • 15:29
    • ЦСКА отказался продать Витиньо
    Все новости спорта

    Хэмилтон выиграл Гран-при Германии и возглавил общий зачет

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Германии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Британец, начавший гонку с 14-го места на стартовой решетке, показал лучшее время по итогам 67 кругов на трассе в Хоккенхайме.

    Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, замкнул тройку лучших финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен.

    Россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» и немец Себастьян Феттель на «Феррари» не смогли завершить гонку.

    В общем зачете Хэмилтон поднялся на первое место, набрав 188 очков. Феттель с 171 баллом опустился на вторую строчку. Замыкает тройку лучших Райкконен (131 балл).

    Следующий этап чемпионата — Гран-при Венгрии — пройдет 27-29 июля.

    Формула-1. Гран-при Германии. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.32.29,845
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,535
    3. Кими Райкконен («Феррари») +6,732
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,654
    5. Нико Хюлькенберг («Рено») +26,609
    6. Ромен Грожан («Хаас») +28,871
    7. Серхио Перес («Форс Индия») +30,556
    8. Эстебан Окон («Форс Индия») +31,750
    9. Маркус Эрикссон («Заубер») +32,362
    10. Брендон Хартли («Торо Россо») +34,197
    11. Кевин Магнуссен («Хаас») +34,919
    12. Карлос Сайнс («Рено») +46,617
    13. Стоффель Вандорн («Макларен») +53,069
    14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
    15. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
    16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
    Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал
    Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
    Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал
    Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Перестройка российского биатлона
  • 24/05/2018 в 01:33
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Боруссия» Д
  • 2,30
  • Сегодня в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «СКА-Хабаровск» легко разберется с краснодарскими дублерами
  • «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2,11
    •
  • «Брюгге» и «Стандард» любят забивать друг другу
  • «Брюгге» — «Стандард». Прогноз и ставки
  • 1,65
    •
  • Клопп против бывшего клуба
  • «Ливерпуль» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2,30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ростов» Футбол Скромное межсезонье «Ростова»Все о подготовке московского ФК «Ростов» к новому сезону РФПЛ Вчера в 22:550
  • 17:56
    • Гаджиев: У «Анжи» катастрофическая ситуация
  • 17:41
    • «Арсенал» и «Анжи» сыграли вничью в товарищеском матче
  • 17:31
    • Матч за Суперкубок Испании пройдет в Марокко
    Фил Фоден Футбол Международный кубок чемпионов раскрывает звезд. Топ-клубы бросят в бой молодежьЗнакомимся с самыми перспективными игроками текущего межсезонья Вчера в 20:210
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Первая победа Непомнящего
  • 6,55
    •
  • 19:08
    • ФК «Сочи» одержал первую победу в сезоне
  • 17:18
    • Каррера: Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе
  • 16:55
    • Агент: У Баделя много предложений, в том числе от «Зенита»
    Хулен Лопетеги Футбол Пять вопросов по МКЧ: новый «Реал», свежий «Ливерпуль» и грустный МоуриньоГлавные интриги Международного кубка чемпионов, в котором выступают топ-клубы Европы Вчера в 18:200
  • 16:35
    • В АПЛ появился еще один претендент на Яя Туре
  • 16:21
    • Иньеста и Торрес дебютировали в Японии с поражений
  • 16:08
    • «Ротор» арендовал «Волгоград Арену»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон