Хэмилтон выиграл Гран-при Германии и возглавил общий зачет

Пилот команды «Мерседес»стал победителем 11-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Германии.

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Британец, начавший гонку с 14-го места на стартовой решетке, показал лучшее время по итогам 67 кругов на трассе в Хоккенхайме.

Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, замкнул тройку лучших финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен.

Россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» и немец Себастьян Феттель на «Феррари» не смогли завершить гонку.

В общем зачете Хэмилтон поднялся на первое место, набрав 188 очков. Феттель с 171 баллом опустился на вторую строчку. Замыкает тройку лучших Райкконен (131 балл).

Следующий этап чемпионата — Гран-при Венгрии — пройдет 27-29 июля.

Формула-1. Гран-при Германии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.32.29,845

2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,535

3. Кими Райкконен («Феррари») +6,732

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,654

5. Нико Хюлькенберг («Рено») +26,609

6. Ромен Грожан («Хаас») +28,871

7. Серхио Перес («Форс Индия») +30,556

8. Эстебан Окон («Форс Индия») +31,750

9. Маркус Эрикссон («Заубер») +32,362

10. Брендон Хартли («Торо Россо») +34,197

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +34,919

12. Карлос Сайнс («Рено») +46,617

13. Стоффель Вандорн («Макларен») +53,069

14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

15. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга

Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал

Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал

Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал

Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал. 0