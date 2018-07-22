Хэмилтон выиграл Гран-при Германии и возглавил общий зачет

Британец, начавший гонку с 14-го места на стартовой решетке, показал лучшее время по итогам 67 кругов на трассе в Хоккенхайме.
Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, замкнул тройку лучших финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен.
Россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» и немец Себастьян Феттель на «Феррари» не смогли завершить гонку.
В общем зачете Хэмилтон поднялся на первое место, набрав 188 очков. Феттель с 171 баллом опустился на вторую строчку. Замыкает тройку лучших Райкконен (131 балл).
Следующий этап чемпионата — Гран-при Венгрии — пройдет 27-29 июля.
Формула-1. Гран-при Германии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.32.29,845
2. Валттери Боттас («Мерседес») +4,535
3. Кими Райкконен («Феррари») +6,732
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,654
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +26,609
6. Ромен Грожан («Хаас») +28,871
7. Серхио Перес («Форс Индия») +30,556
8. Эстебан Окон («Форс Индия») +31,750
9. Маркус Эрикссон («Заубер») +32,362
10. Брендон Хартли («Торо Россо») +34,197
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +34,919
12. Карлос Сайнс («Рено») +46,617
13. Стоффель Вандорн («Макларен») +53,069
14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
15. Шарль Леклер («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
Лэнс Стролл («Уильямс») — не финишировал
Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал
Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал. 0