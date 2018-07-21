Нурмагомедов назвал две даты возможного боя с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе россиянинзаявил о готовности выйти в октагон в ноябре, даже если его соперником будет не ирландец. Вместе с тем, спортсмен допускает, что поединок против британца может состояться либо 6 октября, либо 30 декабря.

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«Сейчас есть две даты — 6 октября или 30 декабря. В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, и он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, но, надеюсь, что бой будет в октябре, потому что не хочу затягивать с защитой пояса. Я заявил UFC, чтобы мне дали любого соперника. Хотя, если они дадут другого бойца, не Конора, то я и в ноябре готов драться», — цитирует Хабиба ТАСС.

Отметим, что на 6 октября запланирован турнир UFC 229, а на 30 декабря — вечер UFC 232. В обоих случаях поединки пройдут в Лас-Вегасе. 0