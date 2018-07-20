В Казахстане задержали подозреваемого в убийстве Дениса Тена

Задержанный по подозрению в убийстве казахстанского фигуристапризнал вину, сообщил прокурор Алма-Аты

Ранее МВД сообщило о задержании одного из подозреваемых в убийстве спортсмена. По данным следствия, его соучастник остается в розыске.

«Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. И он водворен в изолятор временного содержания», — сказал прокурор, чьи слова приводит «Р-Спорт».

Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате. Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин заявил, что 25-летний фигурист поступил в клинику в состоянии клинической смерти, ножевое ранение было нанесено в районе крупных кровеносных сосудов. По сообщению полиции, Тен был ранен в результате нападения автоворов, которых фигурист застиг при попытке кражи зеркал с его автомашины.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. 0