Бах заявил о готовности МОК вернуть Россию в состав комитета

Президент(МОК)подчеркнул, что готов рассмотреть вопрос с возвращением(ОКР) в состав организации.

В декабре прошлого года исполком МОК принял решение временно отстранить ОКР и допустил российских атлетов на Олимпийские игры в Пхенчхане в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR), где они выступали не под национальным, а под нейтральным — олимпийским — флагом.

После зимних Игр членство ОКР в МОК было автоматически восстановлено.

«Россия была подвержена санкциям, слова "Россия" не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит.

Они приняли месседж, что нужны изменения. И эти изменения можно видеть. Новые ОКР и РУСАДА, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными», — сказал Бах «Р-Спорт». 0