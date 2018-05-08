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    Великая: Очень рада вернуться, но не могу сказать, что мне легко

    Фехтование
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    Софья Великая
    На фото:Софья Великая
    Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию в командной сабле Софья Великая прокомментировала свое возобновление карьеры.

    «Я очень рада, что вернулась, фехтую и тренируюсь с лучшими спортсменами мира, которые приехали на наш сбор. Тренировки проходят в штатном режиме, наверное, они больше волнительны для российских спортсменов, которые хотят порадовать своих близких. Не могу сказать, что мне легко, но мне интересно сталкиваться с трудностями», — цитирует Великую «Р-Спорт».

    «Не могу сказать, что я на пике формы, полноценный тренировочный процесс у меня идет только второй месяц, но я полна оптимизма. Раньше я занимала лидирующие позиции, сейчас я буду начинать с предварительного тура, но для меня это все интересно и в радость.

    На четырехлетие я загадывать не буду, пока на ближайшие два-три года. Самое важное, при моем возрасте и опыте – это физическая подготовка. Возможностей для отдыха у меня становится меньше», — отметила саблистка.

    Отметим, что Великая выступит на турнире серии Гран-при «Московская сабля», который пройдет 11-13 мая в Москве.

    Напомним, Великая также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве. После Олимпиады в Рио спортсменка приостановила карьеру, чтобы стать мамой.

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