Великая: Очень рада вернуться, но не могу сказать, что мне легко

Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию в командной саблепрокомментировала свое возобновление карьеры.

«Я очень рада, что вернулась, фехтую и тренируюсь с лучшими спортсменами мира, которые приехали на наш сбор. Тренировки проходят в штатном режиме, наверное, они больше волнительны для российских спортсменов, которые хотят порадовать своих близких. Не могу сказать, что мне легко, но мне интересно сталкиваться с трудностями», — цитирует Великую «Р-Спорт».

«Не могу сказать, что я на пике формы, полноценный тренировочный процесс у меня идет только второй месяц, но я полна оптимизма. Раньше я занимала лидирующие позиции, сейчас я буду начинать с предварительного тура, но для меня это все интересно и в радость.

На четырехлетие я загадывать не буду, пока на ближайшие два-три года. Самое важное, при моем возрасте и опыте – это физическая подготовка. Возможностей для отдыха у меня становится меньше», — отметила саблистка.

Отметим, что Великая выступит на турнире серии Гран-при «Московская сабля», который пройдет 11-13 мая в Москве.

Напомним, Великая также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве. После Олимпиады в Рио спортсменка приостановила карьеру, чтобы стать мамой.