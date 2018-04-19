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    Президент Стрелкового союза России назван богатейшим бизнесменом России

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    Владимир Лисин
    На фото:Владимир Лисин
    Президент Стрелкового союза России и Европейской стрелкой конфедерации Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

    Состояние Лисина, возглавляющего совет директоров НЛМК, за год выросло на 3 миллиарда долларов и составляет 19,1 миллиарда.

    Второе место в рейтинге занял председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов – 18,7 млрд (+1,2 млрд). Прежний лидер рейтинга председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (18 млрд) опустился на третью строчку (-400 млн).

    Президент петербургского СКА Геннадий Тимченко с состоянием в 16 миллиардов долларов занял пятое место в рейтинге. На 10-й строчке расположился президент Международной федерации фехтования и один из акционеров лондонского «Арсенала» Алишер Усманов (12,5). Следом за ним идет владелец другого лондонского клуба «Челси» Роман Абрамович (10,8). Владелец «Бруклина» Михаил Прохоров (9,6) находится на 13-й строчке. Президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников (9,3) — 14-й.

    В топ-100 также вошли владелец московского «Спартака» Леонид Федун (6,9 млрд — 17-е место), владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (6,8 млрд — 18-е место), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий (4 млрд — 28-е место), председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг (3 млрд — 40-е место) и владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди (1,9 млрд — 53-е место).

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