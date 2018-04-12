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    Йоханнес Бе: Если информация о Бессеберге — правда, это позорное жульничество

    Биатлон Допинг Вокруг спорта
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    Йоханнес Бе
    На фото:Йоханнес Бе
    Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бе возмущен информацией о подозрении Андреаса Бессеберга в причастности к коррупции.

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    Напомним, что во вторник, 10 апреля, в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски по допинговому делу, расследование которого проводит ВАДА, а информатор Григорий Родченков сотрудничает со следствием.

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    «Это очень плохая новость для международного биатлонного сообщества и для нас, норвежцев, которые на протяжении стольких лет выступали под руководством президента из Норвегии.

    Если это правда, это позорное жульничество. Мы много лет боролись за чистый спорт, и Оле Эйнар был в этом лидером. У них хорошие отношения с Бессебергом, они отлично работали вместе.

    Это кризисный момент для всего биатлона. Мы говорим о чистоте спорта, а у самих руководитель, которого подозревают в получении денег, чтобы скрыть положительные допинг-пробы.

    Это худшее, что может произойти. Но нужно быть терпелиивыми и никого не судить, пока не будет фактов», — цитирует Бе «Спорт-Экспресс» со ссылкой на VG.

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