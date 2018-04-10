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    27 членов МОК подозреваются в получении взяток в поддержку Олимпиады в Пхенчхане

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    Олимпиада в Пхенчхане
    На фото:Олимпиада в Пхенчхане
    27 членов Международного олимпийского комитета (МОК) подозреваются в получении взяток в обмен на поддержку заявки Пхенчхана на проведение зимних Олимпийских игр-2018.

    Как сообщает insidethegames со ссылкой на южнокорейский телеканал SBS, члены МОК поддержали заявку Южной Кореи в обмен на маркетинговые и спонсорские контракты. В частности, в скандале замешана южнокорейская компания Samsung, которая предлагала членам МОК различные дивиденды за их голоса.

    Отмечается, что список подозреваемых членов МОК был установлен в ходе крупного коррупционного расследования в отношении бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака. 12 из 27 членов МОК, которые оказались в списке, представляют африканские страны. Их имена не называются.

    По данным источника, помощь в расследовании оказал сын экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина ДиакаПапа Массат Диак.

    Напомним, ранее Диак-старший был обвинен в подкупе членов МОК при выборе столиц Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.

    Олимпиада-2018 прошла в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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