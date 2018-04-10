27 членов МОК подозреваются в получении взяток в поддержку Олимпиады в Пхенчхане

27 членов Международного олимпийского комитета () подозреваются в получении взяток в обмен на поддержку заявки Пхенчхана на проведение зимних Олимпийских игр-2018.

Как сообщает insidethegames со ссылкой на южнокорейский телеканал SBS, члены МОК поддержали заявку Южной Кореи в обмен на маркетинговые и спонсорские контракты. В частности, в скандале замешана южнокорейская компания Samsung, которая предлагала членам МОК различные дивиденды за их голоса.

Отмечается, что список подозреваемых членов МОК был установлен в ходе крупного коррупционного расследования в отношении бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака. 12 из 27 членов МОК, которые оказались в списке, представляют африканские страны. Их имена не называются.

По данным источника, помощь в расследовании оказал сын экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака — Папа Массат Диак.

Напомним, ранее Диак-старший был обвинен в подкупе членов МОК при выборе столиц Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Олимпиада-2018 прошла в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.